POL-HB: Nr.: 0640 --32-Jähriger mit Schlägen und Reizgas attackiert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Rostocker Straße
Zeit: 	28.09.2025, 17:30 Uhr

In Gröpelingen kam es am späten Sonntagnachmittag aufgrund einer Verkehrssituation zu einer Auseinandersetzung, bei der einem 32-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe Reizgas ins Gesicht geschossen wurde. Einsatzkräfte stellten schnell drei Tatverdächtige im Alter von 27, 29 und 59 Jahren.

Gemeinsam mit seiner Frau befuhr der 32 Jahre alte Mann mit seinem Auto gegen 17:30 Uhr die Rostocker Straße, als ihnen ein Auto entgegenkam und sie aufgrund der engen Straße anhalten mussten. Als es nicht voranging, stieg der 32-Jährige aus und bat die Fahrerin, zurückzufahren. Plötzlich stießen nach und nach Familienangehörige der Fahrerin dazu und beschimpften den 32-Jährigen. Im weiteren Verlauf schlugen zwei Männer mit Fäusten mehrfach auf ihn ein. Ein anderer Mann holte eine Schreckschusswaffe, die mit Reizgas befüllt war, und schoss dem 32 Jahre alten Mann aus kurzer Entfernung mehrmals ins Gesicht. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten vor Ort und in Tatortnähe drei Männer zwischen 27, 29 und 59 Jahren und nahmen sie vorläufig fest. Der 32-Jährige wurde mit Augenreizungen zur weiteren Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizisten fertigten gegen das Trio Strafanzeigen, unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

