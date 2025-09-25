PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 23.09.2025 um 12:00 Uhr bis zum 24.09.2025 um 10:45 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Sundern. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, gewaltsam über die Haupteingangs- und eine Seiteneingangstür in das Gebäude zu gelangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

