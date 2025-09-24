Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf dem Schulhof
Brilon (ots)
Am Montag, den 22.09.2025, kam es im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem Schulhof einer Schule in Brilon zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 10-jähriger Schüler wurde während der Pause von zwei Mitschülern festgehalten. Ein dritter Mitschüler schlug anschließend auf ihn ein. Er wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
