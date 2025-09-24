PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf dem Schulhof

Brilon (ots)

Am Montag, den 22.09.2025, kam es im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem Schulhof einer Schule in Brilon zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 10-jähriger Schüler wurde während der Pause von zwei Mitschülern festgehalten. Ein dritter Mitschüler schlug anschließend auf ihn ein. Er wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

