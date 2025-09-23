Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Die Polizei nahm am 4. Mobilitätstag des Seniorenbeirates der Stadt Arnsberg teil

Arnsberg (ots)

Am vergangenen Samstag, den 20.09.2025, nahmen Kräfte der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis m 4. Mobilitätstag des Seniorenbeirates der Stadt Arnsberg teil. Die Veranstaltung am Neheimer Markt wurde durch die Verkehrssicherheitsberater genutzt, um auf die Reaktionszeit als entscheidenden Faktor bei der Verkehrssicherheit im Zusammenhang mit der Nutzung von Pedelecs aufmerksam zu machen. Bei bestem Wetter informierten Eva Wagner und Matthias Neise die Zielgruppe darüber, dass insbesondere die Kombination aus Geschwindigkeit, Bremsverhalten und der Fähigkeit, in kritischen Situationen schnell und adäquat zu reagieren, den Unterschied zwischen einem sicheren Fahrmanöver und einem Unfall ausmachen kann. Auf einem Simulator bekamen interessierte Bürger die Möglichkeit, sich selbst zu testen.

Oliver Milhoff, Mitarbeiter im Bereich Vorbeugung/Opferschutz, nutzte die Gelegenheit und klärte Seniorinnen und Senioren zum Thema "Fahrräder richtig sichern!" sowie zum Thema Taschendiebstahl auf.

Fahrraddiebstahl bedeutet nicht nur einen finanziellen Verlust für die Betroffenen, sondern stellt auch eine erhebliche Belastung für die öffentliche Sicherheit dar. Eine der besten Maßnahmen zur Verhinderung von Diebstählen ist die richtige Sicherung des Fahrrads.

