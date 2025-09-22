PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Autos im Einmündungsbereich zusammengestoßen

Brilon (ots)

Auto nach Kollision gegen Baum geschleudert. Am gestrigen Abend kam es gegen 19:08 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der Keffelker Straße in Brilon. Ein 58-jähriger Mann aus Walkenried befuhr die Keffelker Straße in Richtung Brilon. Er passierte die Einmündung des dortigen Kinos. Zeitgleich beabsichtige eine 35-jährige Frau aus Büren von dem Kinogelände auf die Keffelker Straße zu fahren. Im Einmündungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Autos. Der Toyota des 58-jährigen Mannes aus Walkenried wurde hierdurch gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum geschleudert. Durch den Aufprall wurde er schwer verletzt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

