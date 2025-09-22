PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Hüsten

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 13.09.2025 um 10:00 Uhr bis zum 19.09.2025 um 11:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Garage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Mühlenberg in Hüsten. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Garage ein und entwendeten diverse Gebrauchsgegenstände. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

