Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Marsberg und Essentho

Marsberg (ots)

Motorradfahrer verletzt sich schwer.

Am 19.09.2025 um 18:50 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Bad Wünnenberg die L549 aus Richtung Marsberg in Richtung Essentho. Ausgangs einer Linkskurve geriet er mit seinem Motorrad aus bislang unbekannter Ursache in Rutschen. Der 28-Jährige stürzte über den Lenker seines Motorrads auf die Straße. Das Motorrad rutschte über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen und blieb dort liegen. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
