Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Betrunken und aggressiv: Mann zeigt "Hitlergruß", spuckt um sich und leistet Widerstandshandlungen gegen Bundespolizisten am Bahnhof Altona-

Hamburg (ots)

Am 28.08.2025 gegen 17.50 Uhr nahmen Bundespolizisten einen äußerst aggressiven und stark alkoholisierten Mann (m.39) am Bahnhof Hamburg-Altona vorläufig fest.

"Laut Zeugenaussagen soll der Tatverdächtige zuvor den sogenannten "Hitlergruß" in der Öffentlichkeit gezeigt und lautstark "Heil Hitler" gerufen haben. Eine Präsenzstreife der Bundespolizei sprach den polnischen Staatsangehörigen daraufhin auf seine strafbaren Handlungen an."

Der offensichtlich alkoholisierte Mann reagierte äußerst aggressiv und warf mit Gegenständen (u.a. seine Schuhe) in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf versuchte der Aggressor die Bundespolizisten mit geballten Fäusten anzugreifen.

"Der Beschuldigte wurde unter erheblichen Widerstandshandlungen kontrolliert zu Boden gebracht und gefesselt zum Funkstreifenwagen verbracht.Dabei spuckte der polizeilich bekannte Mann um sich, sodass ihm eine Spuckschutzhaube über den Kopf gezogen werden musste."

Der Mann wurde zum Bundespolizeirevier in der Harkortstraße verbracht und beleidigte dabei die Polizeibeamten auf übelste Weise. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Tatverdächtigen fest. In der Folge bekam er ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde nachts wieder entlassen.

"Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) eingeleitet."

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg sowie dem LKA der Hamburger Polizei geführt.

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell