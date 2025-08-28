Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Altona: Mann versucht DB-Schließfach mit einem Bolzenschneider aufzubrechen-

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg versuchte am 27.08.2025 gegen 23.35 Uhr ein Mann (m.43) mit einem mitgeführtem Bolzenschneider ein DB-Gepäckschließfach im Bahnhof Altona aufzubrechen. DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter beobachteten die Tathandlung und konnten den Tatverdächtigen vor Ort bis zum Eintreffen alarmierter Kräfte der Bundes- und Landespolizei festhalten.

"Bundespolizisten nahmen den Beschuldigten in Gewahrsam und stellten das Tatmittel (Bolzenschneider) sicher. Der Mann wurde mit einem Funkstreifenwagen gefesselt zum Bundespolizeirevier verbracht."

Die Überprüfung der Personaldaten des 43-Jährigen, ergaben zwei Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft aufgrund von Eigentumsdelikten. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv; Atemalkohol konnte nicht festgestellt werden. Eine angeforderte Ärztin stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest; im Anschluss verbrachte der Mann mehrere Stunden in der Zelle im Bundespolizeirevier und wurde später wieder entlassen.

Gegen den ukrainischen Staatsangehörigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

