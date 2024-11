Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekanntes Trio bestiehlt Mann

Zeugensuche

Hückelhoven-Millich (ots)

Am 14. November (Donnerstag) sprachen drei bislang unbekannte Männer gegen 20.30 Uhr im Bereich Jettchenweg einen 30 Jahre alten Hückelhovener an und fragten nach einer Wegbeschreibung. Während einer der Tatverdächtigen mit dem Mann sprach, lenkte ein anderer ihn mit einem Handy ab. Später stellte der 30-Jährige fest, dass aus seiner Jackentasche Bargeld und eine Bankkarte verschwunden war. Alle Tatverdächtigen waren etwa 20 bis 25 Jahre alt, sprachen arabisch und hatten Vollbärte. Zwei der Unbekannten trugen eine Kappe. Wer kann Angaben zur Identität der beschriebenen Männer machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

