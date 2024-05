Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Jugendliche von Unbekanntem beleidigt und bedrängt

Esslingen/Nürtingen (ots)

Eine 15-jährige Reisende ist zusammen mit ihrer 14 Jahre alten Begleiterin am vergangenen Dienstagabend (14.05.2024) von einem bislang unbekannten Mann in einem Regionalzug auf der Fahrt von Esslingen nach Nürtingen mehrfach beleidigt und bedrängt worden. Die beiden Jugendlichen wurden bisherigen Informationen zufolge bereits beim Einstieg in den Zug gegen 18:00 Uhr am Esslinger Bahnhof von dem Unbekannten, bei welchem es sich um einen circa 180cm großen und 20-25 Jahren Mann mit Dreitagebart und einem arabischem Erscheinungsbild handeln soll, angesprochen. Nachdem die beiden jungen Reisenden nicht auf den Unbekannten reagiert und ein Gespräch mit diesem abgelehnt haben sollen, wurde dieser bisherigen Ermittlungen zufolge umgehend aggressiv und bedrängte und beleidigte die beiden Geschädigten mehrfach. Auf die Aufforderung der 14 und 15 Jahre alten Mädchen sie in Ruhe zu lassen soll der Täter nicht reagiert und seine Taten weiter fortgeführt haben. Die Geschädigten verließen den Regionalzug am Nürtinger Bahnhof und informierten umgehend die Polizei über den Vorfall. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Nötigung und Beleidigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden. Zur Tatzeit soll der schwarzhaarige Mann einen grünen Rucksack, ein Trainingsanzug des Fußballvereins FC Barcelona und eine schwarze Jogginghose getragen haben.

