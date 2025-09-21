Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Telefonbetrüger
Neheim (ots)
Am Samstag zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr erhielten vier Bürger aus Neheim Anrufe von Telefonbetrügern. Die Betrüger gaben an, von der jeweiligen Bank der Angerufenen zu sein und wollten die PIN der EC Karten erfragen, weil angeblich etwas mit den Karten nicht stimmen würde. Die angerufenen Bürger durchschauten jedoch die Masche und beendeten die Telefongespräche.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell