PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Olsberg

Verletzter Fahrradfahrer in Olsberg (ots)

Am Samstag gegen 15:30 Uhr verunglückte ein 54 Mann aus Rathenow in Olsberg auf der Steinstraße mit seinem Fahrrad. Die Straße ist im Bereich der Unfallstelle stark abschüssig. In einer Rechtskurve kam der Mann von der Straße ab und prallte in einen Zaun. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 07:49

    POL-HSK: Motorradunfall in Eslohe - Ein Schwerverletzter

    Eslohe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B511 zwischen Eslohe-Frielinghausen und Bremke wurde Freitagnachmittag ein 29jähriger Mann aus Rheine schwerverletzt. Der Mann verlor in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Bordstein und stürzte. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 07:41

    POL-HSK: Schwerverletzter Motorradfahrer bei Unfall auf der B229

    Arnsberg (ots) - Ein 28jähriger Motorradfahrer aus Arnsberg wurde Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B229 zwischen Arnsberg und Breitenbruch schwer verletzt. Der Kradfahrer stürzte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kurve. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Rückfragen von ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 07:31

    POL-HSK: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

    Brilon (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Esshoffer Straße in Brilon wurden am Freitagnachmittag drei Personen schwer verletzt. Ein 19jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Olsberg war an der Unfallstelle mit drei am Fahrbahnrand wartenden Pedelecfahrern zusammengestoßen. Der 19jährige, sowie ein 77jähriger aus Rüthen und ein 81jähriger aus Warstein wurden schwer verletzt. Neben Rettungswagen war auch ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren