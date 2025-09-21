Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Olsberg

Verletzter Fahrradfahrer in Olsberg (ots)

Am Samstag gegen 15:30 Uhr verunglückte ein 54 Mann aus Rathenow in Olsberg auf der Steinstraße mit seinem Fahrrad. Die Straße ist im Bereich der Unfallstelle stark abschüssig. In einer Rechtskurve kam der Mann von der Straße ab und prallte in einen Zaun. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

