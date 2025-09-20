Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Schwerverletzter Motorradfahrer bei Unfall auf der B229
Arnsberg (ots)
Ein 28jähriger Motorradfahrer aus Arnsberg wurde Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B229 zwischen Arnsberg und Breitenbruch schwer verletzt. Der Kradfahrer stürzte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kurve. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. <ck>
