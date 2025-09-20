POL-HSK: Schwerverletzter Motorradfahrer bei Unfall auf der B229

Brilon (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Esshoffer Straße in Brilon wurden am Freitagnachmittag drei Personen schwer verletzt. Ein 19jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Olsberg war an der Unfallstelle mit drei am Fahrbahnrand wartenden Pedelecfahrern zusammengestoßen. Der 19jährige, sowie ein 77jähriger aus Rüthen und ein 81jähriger aus Warstein wurden schwer verletzt. Neben Rettungswagen war auch ein ...

