Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahlsserie in Westernbödefeld, Osterwald und Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

Das entwendete Auto konnte kurze Zeit später aufgefunden werden.

Im Zeitraum vom 17.09.2025 um 17:00 Uhr bis zum 18.09.2025 um 04:10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen blauen Ford Fusion aus der Straße Am Musenberg. Das unverschlossene Auto wurde mit Originalschlüssel geführt. Ein anderes unverschlossenes Auto, das in der Nähe stand, wurde durchwühlt. Der Täter nahm eine Jacke aus dem Auto heraus und legt sie auf die Terrasse des Grundstücks. Außerdem wurden in der Nähe des Tatorts ein Tretroller und ein Sitzkissen aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass der Täter die Gegenstände hinterlassen hat.

Auch in Osterwald wurde ein Auto durchwühlt. Zwischen dem 17.09.2025 um 22:00 Uhr und dem 18.09.2025 um 07:30 Uhr einwendete ein bislang Unbekannter dort aus dem Auto ein Aufbewahrungskorb mit zwei Rohrzangen.

Der blaue Ford konnte noch am Vormittag des 17.09.2025 in Schmallenberg Vor der Lake gefunden werden. Der Schlüssel und beide Kennzeichen (HSK-BG 247) fehlten. Neben dem Auto stand der gestohlene Aufbewahrungskorb aus Osterwald.

Ein Zusammenhang besteht vermutlich zu einem unbekannten Mann, der am 17.09.2025 in der Nähe des Sportplatzes in Bödefeld gesehen wurde. Der Mann saß auf einer Bank und hatte einen Tretroller dabei. Bereits in der Nacht auf den 17.09.2025 fiel der Mann auf, weil er in der Bestwiger Straße in Westernbödefeld auf einem Privatgrundstück gesehen wurde. Nach Zeugenangaben trat der Mann auch in Gellinghausen in Erscheinung, wo er in abgestellte Autos geschaut und nach Essen und Trinken gefragt haben soll.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 190 cm - trug langen Wintermantel und eine Kappe - hatte große Taschen dabei - mitteleuropäischer Phänotypus

Am 18.09.2025 um 10 Uhr meldete ein Geschäft in der Schmallenberger Oststraße einen Ladendieb, der versucht hatte, einen Rucksack zu entwenden. Die Beschreibung passte. Der Tatverdächtige wurde im Rahmen der Fahndung angetroffen. Bei dem 50-jährigen Deutsch-Polen fanden die Polizeibeamten eine Tankkarte auf, die sie einem Besitzer aus Osterwald zuordnen konnten. Weiteres Diebesgut konnte nicht aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und weitere Geschädigte, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

In vielen Fällen lässt sich das Risiko, dass ein Auto gestohlen wird oder dass etwas aus einem Auto entwendet wird, durch richtiges Verhalten und geeignete Sicherungen erheblich reduzieren.

Sichtbar aufbewahrte Gegenstände im Fahrzeuginnenraum können einen besonderen Anreiz bieten, das Fahrzeug aufzubrechen. Sorglos abgestellte Fahrzeuge mit geöffnetem Fenster, Schiebedach oder gar unverschlossenen Türen erleichtern potenziellen Dieben die Arbeit.

Ihre Polizei im HSK rät daher:

- Ziehen Sie auch bei nur kurzer Abwesenheit den Zündschlüssel ab, da nur so auch die Wegfahrsperre aktiviert wird. - Verschließen Sie grundsätzlich Türen, Kofferraum, Fenster und Schiebedach, auch wenn Sie Ihr Fahrzeug nur kurz verlassen. - Lassen Sie keine Rucksäcke oder Handtaschen mit Wertsachen, Bargeld oder Schecks im Fahrzeuginnenraum bzw. Kofferraum liegen. - Ebenso nehmen Sie hochwertige Geräte wie Laptop, Fotoapparate etc. aus dem Fahrzeug heraus. - Nehmen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Schriftstücke mit Ihrer Wohnanschrift und auch Hausschlüssel aus dem Fahrzeug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell