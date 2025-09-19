PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Sundern

Sundern (ots)

Leere Behältnisse im Wald geben Rückschluss auf Wohnungseinbruch. Am gestrigen Abend um 20:00 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung über diverse Gegenstände in einem Waldstück an der Hüstener Straße in Sundern. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde festgestellt, dass es sich unter anderem um aufgebrochene Geldkassetten und Schmuckschatullen handelte, die aus einem Einbruch in Sundern stammten. Im Zeitraum vom 06.09.2025 um 08:00 Uhr bis zum 17.09.2025 um 20:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Straße Im Spree in Sundern. Der oder die Täter entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Wertgegenstände wie Geldkassetten und Schmuckschatullen. Die leeren Behältnisse entsorgten sie im Wald. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

