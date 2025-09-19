Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Baustelle An der Schlacht

Arnsberg (ots)

In Alt-Arnsberg wurde zwischen der Ruhrstraße und dem Ruhrtalradweg ("An der Schlacht") ein Baustellen-Container aufgebrochen. Im Zeitraum vom 17.09.2025 um 16:45 Uhr bis zum 18.09.2025 um 08:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täterin das umzäunte Baustellengelände ein. Dort brachen sie einen verschlossenen Baustellen-Container auf und entwendeten einen Grabenstampfer. Für den Abtransport wurde wahrscheinlich ein Fahrzeug genutzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

