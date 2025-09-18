Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Hüsten
Arnsberg (ots)
Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 14:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Alt Hüsten. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Haus. Der oder die Täter suchten augenscheinlich gezielt das Schlafzimmer auf und entwendeten diverse Wertgegenstände. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell