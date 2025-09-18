POL-HSK: Einbruch in Hüsten

Meschede (ots) - Am Montag, den 15.09.2025 um 11:30 Uhr kam es auf einem Baumarkt-Parkplatz an der Straße Im Schlahbruch in Meschede zu einem Verkehrsunfall. Dort kollidierte ein 69-jähriger Mann aus Meschede aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Auto, welches sich in einer Parklücke neben ihm befand. Bei dem Auto des 69-Jährigen handelt es sich um einen schwarzen Audi A1. Er bemerkte die Schäden erst zu Hause. ...

mehr