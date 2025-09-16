Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Stark alkoholisierter Mann muss ins Krankenhaus begleitet werden

Neumünster (ots)

Gestern Abend gegen 19.30 Uhr wurden Bundespolizisten bei der Bestreifung des Neumünsteraner Bahnhofs auf einen jungen Man aufmerksam, der orientierungslos wirkte.

Eine Verständigung mit dem Mann gestaltete sich aufgrund des Alkoholkonsums des Mannes schwierig. Der Mann klagte über Brustschmerzen und die Bundespolizisten alarmierten einen Rettungswagen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 3,6. Er wurde mit zur Dienststelle genommen. Gegenüber den Rettungssanitätern waren die Brustschmerzen plötzlich kein Thema mehr.

Bei der Untersuchung durch einen Amtsarzt zeigte sich der 29-jährige Pole dann aggressiv und brüllte herum.

Er wurde in Begleitung von Bundespolizisten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell