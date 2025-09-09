Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Kabel und Katalysator sichergestellt

Kupfermühle (ots)

Gestern Abend gegen 23.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Ford Mondeo mit vier Insassen, der aus Dänemark kam, am ehemaligen Grenzübergang Kupfermühle. Die vier Männer wiesen sich mit polnischen Dokumenten aus.

Bei der Nachschau im Kofferraum entdeckten die Beamten sechs Bündel Kupferrohre, einen Katalysator sowie zwei Winkelschleifer. (siehe Bild)

Auf Nachfragen nach der Herkunft der Gegenstände gab der 39-jährige Fahrer an, dass diese aus seiner Wohnung in Harrislee stammen. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass der Mann dort nicht wohnhaft ist. Der Mann verstrickte sich in Widersprüche und konnte die Herkunft der Kupferrohre nicht erklären.

Die Bundespolizisten stellten alle Gegenstände präventiv sicher.

