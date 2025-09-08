PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Grenzkontrollen: Zwei Schleusungen festgestellt

Ellund/Kupermühle (ots)

Am Wochenende hat die Bundespolizei bei Grenzkontrollen zwei Schleusungen festgestellt.

Samstagabend gegen 19.45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Honda mit dänischen Kennzeichen. Das Fahrzeug kam zur Einreise aus Dänemark und wurde auf dem Parkplatz Handewitter Forst angehalten. Der Fahrer, ein 45-jährige Däne, wies sich ordnungsgemäß aus. Die beiden Mitfahrer wiesen sich mit syrischen Dokumenten aus. Aufgrund fehlender Aufenthaltstitel war die Einreise nach Deutschland aber unerlaubt.

Da der Verdacht einer Schleusung vorlag wurden alle Personen mit zur Dienststelle genommen.

Nach Anzeigenerstattung wegen Einschleusen von Ausländern für den Fahrer und für die beiden syrischen Staatsangehörigen wegen unerlaubter Einreise wurden diese nach Dänemark zurückgewiesen und an die dänische Polizei übergeben.

Gegen 21.00 Uhr wurde am ehemaligen Grenzübergang Kupfermühle ein Toyota mit vier Insassen durch Bundespolizisten kontrolliert. Die Fahrerin (28) und die drei Mitfahrer im Alter von neun bis 50 Jahren legten syrische Dokumente vor, die für die Einreise nicht ausreichten.

Nach Anzeigenerstattung wegen Einschleusen von Ausländern für die Fahrerin wurde auch diese Personen zurückgewiesen und an die dänische Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

