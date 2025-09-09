PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Qualmender Kastenwagen auf Autozug sorgt für Feuerwehreinsatz

Niebüll (ots)

Heute Morgen gegen 07.00 Uhr wurde die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei über ein qualmendes Fahrzeug auf dem Autozug informiert. Die Feuerwehr wurde durch die Leitstelle Nord alarmiert. Die Bundespolizei sperrte die Bahnstrecke und entsandte einen Streifenwagen.

Der Autozug von DB Sylt-Shuttle stoppte kurz hinter dem Bahnübergang Uhlebüller Strasse und war auf dem Weg Richtung Westerland. Der Brand war offensichtlich im Motorraum eines Iveco Kastenwagen entstanden, der auf einem Flachwagen stand. (siehe Bild)

Die Feuerwehr kühlte das Fahrzeug. Der Notfallmanager der Deutschen Bahn entschied den Autozug nach Niebüll zurück fahren zu lassen und dort das Fahrzeug zu entladen.

Der Einsatz war gegen 08.00 Uhr beendet und die Bahnstrecke wurde freigegeben.

Vor Ort waren die Feuerwehren Niebüll-Deezbüll und Langstoft sowie Beamte der Landes- und Bundespolizei.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

