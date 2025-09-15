Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Schlafenden Mann im Bahnhof bestohlen; Bundespolizei stellt Tatverdächtigen auf Videobildern fest; Diebesgut in Unterhose

Neumünster (ots)

Samstagmorgen gegen 01.30 Uhr konnten Bundespolizisten beobachten, wie sich ein Mann einem schlafenden Mann in der Bahnhofshalle im Bahnhof Neumünster näherte. Dieser entwendete Gegenstände aus den Taschen des Schlafenden und entfernte sich dann.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Bundespolizisten den vermeintlichen Dieb feststellen. Er wurde mit zur Dienststelle genommen und dort durchsucht. Dabei kamen Medikamente versteckt in der Unterhose und im Rucksack zum Vorschein.

Der 30-jährige Geschädigte identifizierte das Stehlgut. Bei der Sichtung der Videoaufnahmen konnte die Diebstahlshandlung erkannt werden. Auf der Wache wurde der 20-jährige Tatverdächtige dann aggressiv und versuchte die Beamten unvermittelt zu stoßen. Er wurde durch die Bundespolizisten fixiert, der Beamte blieb dienstfähig.

Der 20-jährige Ukrainer muss nun mit einem Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

