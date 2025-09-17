Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall gesucht

Meschede (ots)

Am Montag, den 15.09.2025 um 11:30 Uhr kam es auf einem Baumarkt-Parkplatz an der Straße Im Schlahbruch in Meschede zu einem Verkehrsunfall. Dort kollidierte ein 69-jähriger Mann aus Meschede aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Auto, welches sich in einer Parklücke neben ihm befand. Bei dem Auto des 69-Jährigen handelt es sich um einen schwarzen Audi A1. Er bemerkte die Schäden erst zu Hause. Es ist davon auszugehen, dass das geparkte Auto ebenfalls beschädigt wurde. Das gesuchte Auto könnte braun gewesen sein. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu Fahrzeughalter und Auto vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, oder gegebenenfalls der Fahrzeughalter des braunen Autos selbst, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

