Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof in Meschede

Meschede (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 16:00 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung am Bahnhof in Meschede. Im Rahmen von Streitigkeiten schlug ein 37-jähriger Mann aus Meschede dem Geschädigten -ebenfalls ein 37-jähriger Mann aus Meschede- mit einem Inlineskate in das Gesicht. Dadurch wurde er leicht verletzt. Der Beschuldigte entfernte sich anschließend von der Tatörtlichkeit. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

