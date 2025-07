Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrug mit vermeintlichem Heimarbeitsangebot

Erfurt (ots)

Eine 56-jährige Frau aus Erfurt ist Opfer eines Internetbetrugs geworden. Über ein vermeintliches Heimarbeitsangebot wurde ihr in Aussicht gestellt, durch das Erledigen von Online-Aufgaben Geld zu verdienen. Die Täter täuschten vor, dass sich die erwirtschafteten Beträge auf einem Benutzerkonto ansammelten. Als die Frau die Auszahlung ihres Lohns beantragte, forderten die Betrüger sie auf, zunächst hohe Geldbeträge in Form von Kryptowährung zu investieren. Nur so könne sie angeblich ihr Guthaben freischalten. In der Hoffnung auf eine Auszahlung überwies die Geschädigte über 6.600 Euro. Nachdem sie trotz mehrmaliger Nachfrage kein Geld erhielt, erkannte sie den Betrug und erstattete am Mittwochvormittag Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. (SE)

