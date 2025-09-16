Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in der Apothekerstraße

Arnsberg (ots)

Am 14.09.2025 gegen 19:00 Uhr versuchte ein bis lang unbekannte Täter in einen Reparatur-Shop für Handys in der Apothekerstraße in Neheim mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes einzudringen. Die Scheibe hielt stand, der Täter verursachte aber Sachschaden und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

