BPOL-HB: Dieb beklaut Reisende im Zug und greift Bahnmitarbeiter an - Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Bremen (ots)

S-Bahn von Hamburg nach Stade / Bf. Stade, 17.08.2025, 01:32 Uhr

Einem 21-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der S-Bahn nach Stade eine unbekannt gebliebene Frau zunächst beklaut und im weiteren Verlauf vier Mitarbeiter der DB Sicherheit am Bahnhof Stade angegriffen zu haben. Die Bremer Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen und der Geschädigten des Diebstahls.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann in der S-Bahn die Tasche einer Reisenden entwendet haben. Da die Dame ihre Tasche mehrfach lautstark zurückgefordert habe, seien die zwei mitreisende Mitarbeiter der DB-Sicherheit eingeschritten. Dabei stellte sich zudem heraus, dass der mutmaßliche Dieb auch keinen gültigen Fahrausweis bei sich hatte, sodass er beim nächsten Halt im Bahnhof Stade von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte. Bei Ankunft des Zuges im Stader Bahnhof habe der Mann sich plötzlich gegen den Fahrtausschluss zur Wehr gesetzt. Er soll die beiden Bahnmitarbeiter getreten und geschlagen haben. Außerdem habe er versucht, die Sicherheitsmitarbeiter zu beißen. Selbst nachdem zwei weitere Kollegen der Bahnsicherheit zur Unterstützung gekommen waren, ließ er sich nicht beruhigen und griff auch sie an. Im weiteren Verlauf soll er einen der Bahnmitarbeiter mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Erst nachdem mehrere Beamte der Polizei Stade am Ereignisort eingetroffen waren, beruhigte sich die Lage und der Mann wurde zur Unterbindung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.

Ein Opfer erlitt bei der Auseinandersetzung eine Kopfplatzwunde und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Die drei anderen Bahnmitarbeiter blieben unverletzt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl sowie Erschleichen von Leistungen ein. Insbesondere die Geschädigte des Diebstahls sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0421/16299-7777 oder über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

