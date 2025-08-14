Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Sexuelle Belästigung im Zug nach Bremen - Bundespolizisten nehmen 55-Jährigen vorläufig fest

Bremen (ots)

Bahnstrecke Oldenburg - Bremen, Regionalexpress 4439, 13.08.2025 / 22:30 Uhr

Ein 55-Jähriger soll während der Fahrt im RE 4439 von Oldenburg nach Bremen zwei junge Frauen sexuell belästigt haben. Bundespolizisten nahmen den Mann am Bremer Hauptbahnhof vorläufig fest.

Laut den Aussagen der zwei Frauen im Alter von 21 bzw. 24 Jahren, soll der Mann sich zuerst im oberen Abteil eines Waggons aufgehalten und die 24-Jährige verbal sexuell belästigt haben. Zusätzlich habe er gestöhnt und sein Geschlechtsteil berührt. Nach einiger Zeit sei er in das untere Abteil gegangen, habe sich hinter die 21-Jährige gesetzt und sie am Bauch und Rücken gestreichelt. Als der Zug am Bremer Hauptbahnhof hielt, ließ er von seinem zweiten Opfer ab.

Da das erste Opfer zwischenzeitlich die Zugbegleiterin verständigt hatte, die wiederum die Bundespolizei informierte, nahmen die Bremer Bundespolizisten den Tatverdächtigen noch am Bahnsteig vorläufig fest. Sie brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Gegen den Mann aus Ganderkesee wurden zwei Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eröffnet.

