Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bilanz zum Kirmesmontag in Hüsten

Arnsberg (ots)

Die Tierschau und der Krammarkt verliefen störungsfrei. Am Abend musste die Polizei mehrfach einschreiten.

Nachdem eine 24-jährige Frau am Montagabend das Kirmesgelände verlassen hatte, ging sie zur Marktstraße, um sich abholen zu lassen. Dort wurde die Frau bewusstlos aufgefunden. Die Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass in ihrem Blut Wirkstoffe festgestellt wurden, wie sie auch in K.O.-Tropfen verwendet werden. Der Frau sei am Abend von einem Unbekannten ein Bier gereicht worden. Auf dem Weg vom Kirmesgelände zur Marktstraße habe die Frau einen Mann bemerkt, der sich ihr angenähert und sie angesprochen hat. Ob es sich um den gleichen Mann handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wann die Frau den Weg zur Marktstraße angetreten hat, ist nicht bekannt. Gefunden wurde sie um 21:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts. Verdächtigt wird in diesem Zusammenhang ein ungefähr 1,80 m großer Mann mit kinnlangen, lockigen, schwarzen Haaren. Der Mann trug einen Dreitagebart, war dunkel gekleidet und sprach fließend deutsch. Sein Alter wird auf Mitte 30 geschätzt. Er habe sich als "Isaak" vorgestellt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Gegen 17:10 Uhr schlugen vier Kinder / Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren einen 12-Jährigen zu Boden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Gegen 17:50 Uhr geriet ein 26-jähriger Arnsberger mit mehreren Unbekannten an-einander. Der 26-Jährige habe versucht wegzulaufen, sei jedoch gestürzt. Als er bereits auf dem Boden gelegen habe, sei er von einer der Personen mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und wurde durch Mitarbeiter des DRK vor Ort versorgt.

Ein 34-jähriger Arnsberger musste am Abend zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Ein 36-jähriger Arnsberger geriet im Festzelt mit mehreren Personen in einen hand-festen Streit. Bei Eintreffen der Polizei leisteten er und ein 31-Jähriger Widerstand. Beide wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell