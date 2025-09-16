Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Meschede

Meschede (ots)

In eine leerstehende Wohnung wurde eingebrochen. Im Zeitraum vom 14.09.2025 um 16:00 Uhr bis zum 15.09.2025 um 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine leerstehende Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Trift in Meschede. Die Wohnung ist seit wenigen Tagen leerstehend. Derzeit steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell