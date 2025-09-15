PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Diebstahl aus einem VW-Bulli endet in Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Arnsberg (ots)

Am Sonntag, den 14.09.2025 kam es gegen 03:48 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Springufer in Neheim zu einem versuchten Diebstahl aus einem Handwerker-Bulli. Ein Zeuge beobachtete, wie drei bislang unbekannte Täter gewaltsam versuchten, sich Zutritt zu dem Auto zu verschaffen. Als sie auf den Zeugen aufmerksam wurden, entfernten sie sich mit einem schwarzen VW Golf vom Tatort. Ein Streifenwagen konnte das Auto im Kreuzungsbereich Lange Wende/ Goethestraße antreffen. Dieses flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung des Tunnels auf der Goethestraße. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Innerhalb des Tunnels beschädigte das Auto ein Verkehrszeichen. Die Fahrt wurde zunächst in Richtung Mendener Straße fortgesetzt. Dort verunfallte der VW Golf. Die drei unbekannten Täter stiegen aus und flüchteten zu Fuß über die Mendener Straße. Die Polizeibeamten verfolgten die Fahrzeuginsassen und konnten eine weibliche Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Dabei handelt es sich um eine 35-jährige Serbin aus Arnsberg. Nach den anderen beiden Tätern wurde weiter gefahndet. Die Maßnahmen blieben erfolglos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können die flüchtigen Täter als männlich und in einem Alter von ca. 30- 40 Jahren beschrieben werden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes stellte sich heraus, dass die vorläufig festgenommene Tatverdächtige einen offenen Haftbefehl in anderer Sache aufwies. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

