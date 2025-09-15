PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Einbruch in Schuhgeschäft am Gransauplatz in Neheim Im Zeitraum vom 14.09.2025 um 20:00 Uhr bis zum 15.09.2025 um 03:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Schuhgeschäft am Gransauplatz in Neheim. Die Geschäftsräume wurden durchwühlt. Der oder die Täter entwendeten elektronische Geräte und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Medebach

Einbruch in Tankstelle

Im Zeitraum vom 14.09.2025 um 00:30 Uhr bis zum 14.09.2025 um 04:05 Uhr drangen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in eine Tankstelle in der Korbacher Straße in Medebach ein. Der oder die Täter versuchten vorher, durch die Eingangstür und über eine benachbarte Werkstatt in den Verkaufsraum zu gelangen. Dabei verursachten sie Sachschäden. Der Verkaufsraum der Tankstelle wurde verwüstet. Der oder Täter entwendeten eine größere Menge Zigaretten sowie Bargeld.

Einbruch in Bäckerei

Im Zeitraum vom 13.09.2025 um 13:00 Uhr bis zum 14.09.2025 um 05:24 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Vopeliusstraße ein. Hinter dem Gebäude beschädigten der oder die Täter mehrere Lampen. Über ein Fenster drangen sie gewaltsam in das Gebäude ein. In der Bäckerei versuchten sie, einen Tresor aufzubrechen. Der Versuch misslang.

Einbruch in Herstellungsunternehmen

Im Zeitraum vom 11.09.2025, 22:00 Uhr bis 12.09.2025 um 05:24 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Büroräume einer Firma in der Straße Landwehr ein. Im Inneren brachen der oder die Täter abgeschlossene Räume und Schränke auf und durchwühlten sie. Der oder die Täter entwendeten einen niedrigen Bargeldbetrag und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

Sundern

Einbruch in Gaststätte

Im Zeitraum vom 14.09.2025 um 00:00 Uhr bis zum 14.09.2025 um 06:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Hachener Straße in Hachen ein. Der oder die Täter versuchten zunächst, die Tür zu einem Nebeneingang aufzubrechen. Die Tür hielt stand. Ins Gebäude gelangte man aber über ein Fenster. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einbruch in Pizzeria

Im Zeitraum vom 13.09.2025 um 23:15 Uhr bis zum 14.09.2025 um 16:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria in der Hachener Straße in Hachen ein. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Lokal ein. Daraus entwendeten sie eine Registrierkasse und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

