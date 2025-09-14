POL-HSK: Einbrüche in Medebach und Sundern

Arnsberg (ots) - Ein 74jähriger Mann aus Arnsberg wurde gestern Mittag bei einem Sturz mit seinem Kleinkraftrad schwer verletzt. Der Mann befuhr die L544 in Fahrtrichtung Neheim, kam auf der regenfeuchten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die L544 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

