Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbrüche in Medebach und Sundern
Hochsauerlandkreis (ots)
In der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Täter in drei Gewerbebetriebe in Medebach und Sundern ein. Dabei entstand Sachschaden. Neben Zigaretten wurde auch Bargeld entwendet. Die Höhe der jeweiligen Beute muss noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell