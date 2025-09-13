Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss
Olsberg-Bigge (ots)
Am Freitagabend gegen 19:25 Uhr beschädigte ein 45jähriger Mann aus Olsberg beim Ausparken auf der Bruchstraße in Bigge ein anderes Auto. Der Mann wurde durch Polizeibeamte zu Hause angetroffen. Bei der Befragung stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Es wurden Blutproben angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.
