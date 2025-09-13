POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern

Meschede (ots) - Im Zeitraum vom 10.09.2025 um 19:00 Uhr bis zum 11.09.2025 um 08:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Straßen- und Tiefbaufirma im Schneidweg in Meschede. Dort zerstörten der oder die Täter die Plexiglasschiebe eines Rolltors. Derzeit steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in ...

mehr