Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern

Medebach (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:25 Uhr fuhren zwei Jungen auf einem E-Scooter den Prozessionsweg herunter. An der Einmündung der Straße Zum Klapperbusch fuhren sie frontal in die Seite eines Gelenkbusses. Dabei verletzte sich ein 13jähriger schwer am Kopf und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sein 12jähriger Mitfahrer wurde glücklicherweise nur leicht am Arm verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
