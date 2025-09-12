PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch auf Gelände einer Straßen- und Tiefbaufirma

Meschede (ots)

Im Zeitraum vom 10.09.2025 um 19:00 Uhr bis zum 11.09.2025 um 08:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Straßen- und Tiefbaufirma im Schneidweg in Meschede. Dort zerstörten der oder die Täter die Plexiglasschiebe eines Rolltors. Derzeit steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 14:06

    POL-HSK: Vermisster 32-Jähriger in Schmallenberg.

    Schmallenberg (ots) - Seit dem 03.09.2025 um ca. 20:00 Uhr ist die vermisste Person aus einer Wohngruppe des Sozialwerks St. Georg in Schmallenberg abgängig. Der Vermisste ist aktuell unbekannten Aufenthalts und könnte sich in den Wäldern rund Schmallenberg-Grafschaft aufhalten. Eine psychische Ausnahmesituation kann nicht ausgeschlossen werden. Beschreibung der Person: Geschlecht: männlich Haarfarbe: dunkelblond ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:32

    POL-HSK: Brand auf Bauernhof

    Medebach (ots) - Am gestrigen Morgen gegen 07:40 Uhr erhielt die Polizei Winterberg Kenntnis über einen Brand auf einem Bauernhof in Medebach-Deifeld. Dort gerieten aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzlager und angrenzende Heuballen in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:12

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Bahnhofsunterführung

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Tag um 13:00 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher von drei unbekannten Tätern angegriffen. Die Täter warteten in der Unterführung des Bahnhofs Neheim-Hüsten auf den Geschädigten und verletzten ihn durch mehrere Faustschläge gegen den Kopf. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Mitschüler des Geschädigten gehandelt haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren