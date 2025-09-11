PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Bahnhofsunterführung

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Tag um 13:00 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher von drei unbekannten Tätern angegriffen. Die Täter warteten in der Unterführung des Bahnhofs Neheim-Hüsten auf den Geschädigten und verletzten ihn durch mehrere Faustschläge gegen den Kopf. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Mitschüler des Geschädigten gehandelt haben. Diese sind ihm nur flüchtig bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

