Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand auf Bauernhof

Medebach (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 07:40 Uhr erhielt die Polizei Winterberg Kenntnis über einen Brand auf einem Bauernhof in Medebach-Deifeld. Dort gerieten aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzlager und angrenzende Heuballen in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell