POL-HSK: Vermisster 32-Jähriger in Schmallenberg.
Schmallenberg (ots)
Seit dem 03.09.2025 um ca. 20:00 Uhr ist die vermisste Person aus einer Wohngruppe des Sozialwerks St. Georg in Schmallenberg abgängig. Der Vermisste ist aktuell unbekannten Aufenthalts und könnte sich in den Wäldern rund Schmallenberg-Grafschaft aufhalten. Eine psychische Ausnahmesituation kann nicht ausgeschlossen werden.
Beschreibung der Person:
Geschlecht: männlich
Haarfarbe: dunkelblond Augenfarbe: blau Figur: schlank Größe: ca. 175 cm
Das Lichtbild kann unter https://polizei.nrw/fahndung/180098 aufgerufen werden. Bitte nur den Link teilen, nicht das Foto kopieren.
