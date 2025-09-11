PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vermisster 32-Jähriger in Schmallenberg.

Schmallenberg (ots)

Seit dem 03.09.2025 um ca. 20:00 Uhr ist die vermisste Person aus einer Wohngruppe des Sozialwerks St. Georg in Schmallenberg abgängig. Der Vermisste ist aktuell unbekannten Aufenthalts und könnte sich in den Wäldern rund Schmallenberg-Grafschaft aufhalten. Eine psychische Ausnahmesituation kann nicht ausgeschlossen werden.

Beschreibung der Person:

Geschlecht: männlich

Haarfarbe: dunkelblond Augenfarbe: blau Figur: schlank Größe: ca. 175 cm

Das Lichtbild kann unter https://polizei.nrw/fahndung/180098 aufgerufen werden. Bitte nur den Link teilen, nicht das Foto kopieren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

