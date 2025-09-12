Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in der Wiebelsheidestraße in Herdringen

Arnsberg (ots)

In die Lagerhalle einer Kfz-Werkstatt wurde eingebrochen. Im Zeitraum vom 10.09.2025 um 17:00 Uhr bis zum 11.09.2025 um 06:04 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Lagerhalle einer Autowerkstatt in der Wiebelsheidestraße ein. Der oder die Täter durchwühlten zwei angrenzende Büroräume uns entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell