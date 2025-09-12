Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in örtliches Möbelgeschäft

Arnsberg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Zeitraum von 00:30- 05:30 Uhr zu einem Einbruch in Alt-Arnsberg. Bislang unbekannte Täter drangen in ein örtliches Möbelgeschäft in der Clemens-August-Straße ein. Der oder die Täter durchwühlten einen Büroraum und Schubladen und verteilten Gegenstände auf dem Fußboden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden eine EC-Karte und ein Kartenlesegerät entwendet. Die Krimimalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell