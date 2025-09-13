Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Alt-Arnsberg (ots)

Am Freitagabend gegen 22:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Clemens-August-Straße ein geparkter Wagen bei einem Ausparkvorgang leicht beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und fuhr in Richtung Bahnhof weiter. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs gemerkt. Polizeibeamte stoppten das Auto des 33jährigen Arnsbergers in der Nähe. Sie stellten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Es wurden Blutproben angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

