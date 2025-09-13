PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Alt-Arnsberg (ots)

Am Freitagabend gegen 22:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Clemens-August-Straße ein geparkter Wagen bei einem Ausparkvorgang leicht beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und fuhr in Richtung Bahnhof weiter. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs gemerkt. Polizeibeamte stoppten das Auto des 33jährigen Arnsbergers in der Nähe. Sie stellten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Es wurden Blutproben angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 09:18

    POL-HSK: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Olsberg-Bigge (ots) - Am Freitagabend gegen 19:25 Uhr beschädigte ein 45jähriger Mann aus Olsberg beim Ausparken auf der Bruchstraße in Bigge ein anderes Auto. Der Mann wurde durch Polizeibeamte zu Hause angetroffen. Bei der Befragung stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Es wurden Blutproben angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 09:08

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern

    Medebach (ots) - Am Freitagmittag gegen 13:25 Uhr fuhren zwei Jungen auf einem E-Scooter den Prozessionsweg herunter. An der Einmündung der Straße Zum Klapperbusch fuhren sie frontal in die Seite eines Gelenkbusses. Dabei verletzte sich ein 13jähriger schwer am Kopf und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sein 12jähriger Mitfahrer wurde glücklicherweise nur leicht am Arm ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:06

    POL-HSK: Einbruch in örtliches Möbelgeschäft

    Arnsberg (ots) - In der vergangenen Nacht kam es im Zeitraum von 00:30- 05:30 Uhr zu einem Einbruch in Alt-Arnsberg. Bislang unbekannte Täter drangen in ein örtliches Möbelgeschäft in der Clemens-August-Straße ein. Der oder die Täter durchwühlten einen Büroraum und Schubladen und verteilten Gegenstände auf dem Fußboden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden eine EC-Karte und ein Kartenlesegerät entwendet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren