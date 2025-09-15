PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Diebstahl vor einem Autohaus in Winterberg

Winterberg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter versuchten, drei Autos zu entwenden.

Am Freitag, den 12.09.2025, im Zeitraum von 00:00- 00:40 Uhr, kam es zu einem versuchten Diebstahl von drei Fahrzeugen eines Autohauses in der Straße Remmeswiese in Winterberg. Die Autos befanden sich geparkt und verschlossen vor dem Geschäft. Drei bislang unbekannte Täter setzten gewaltsam die Schließautomatik von zunächst zwei Autos außer Kraft. Nacheinander stellten sie die beiden Fahrzeuge in der Einfahrt ab. Aus bislang unbekannten Gründen unterbrachen sie ihre Handlungen an dem dritten Auto und flüchteten fußläufig in Richtung Rothaarsteig/ Schanzenstraße. Videokameras des Autohauses konnten die Tat filmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 11:21

    POL-HSK: Einbrüche im HSK

    Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg Einbruch in Schuhgeschäft am Gransauplatz in Neheim Im Zeitraum vom 14.09.2025 um 20:00 Uhr bis zum 15.09.2025 um 03:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Schuhgeschäft am Gransauplatz in Neheim. Die Geschäftsräume wurden durchwühlt. Der oder die Täter entwendeten elektronische Geräte und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:54

    POL-HSK: Polizei zieht erste Bilanz zum Kirmeswochenende in Hüsten

    Arnsberg (ots) - Seit Freitag läuft die Kirmes auf der Riggenweide in Hüsten. Eines der größten Volksfeste Südwestfalens dauert noch bis Dienstagabend an. Bereits jetzt zieht die Polizei eine erste Bilanz des zurückliegenden Wochenendes. Die enge Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, dem Ordnungsamt und den Hilfsorganisationen verlief durchweg reibungslos. ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 07:46

    POL-HSK: Einbrüche in Medebach und Sundern

    Hochsauerlandkreis (ots) - In der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Täter in drei Gewerbebetriebe in Medebach und Sundern ein. Dabei entstand Sachschaden. Neben Zigaretten wurde auch Bargeld entwendet. Die Höhe der jeweiligen Beute muss noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren