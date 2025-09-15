Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Diebstahl vor einem Autohaus in Winterberg

Winterberg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter versuchten, drei Autos zu entwenden.

Am Freitag, den 12.09.2025, im Zeitraum von 00:00- 00:40 Uhr, kam es zu einem versuchten Diebstahl von drei Fahrzeugen eines Autohauses in der Straße Remmeswiese in Winterberg. Die Autos befanden sich geparkt und verschlossen vor dem Geschäft. Drei bislang unbekannte Täter setzten gewaltsam die Schließautomatik von zunächst zwei Autos außer Kraft. Nacheinander stellten sie die beiden Fahrzeuge in der Einfahrt ab. Aus bislang unbekannten Gründen unterbrachen sie ihre Handlungen an dem dritten Auto und flüchteten fußläufig in Richtung Rothaarsteig/ Schanzenstraße. Videokameras des Autohauses konnten die Tat filmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981- 90200 in Verbindung zu setzen.

