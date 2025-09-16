Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf Privatfeier in Meschede

Meschede (ots)

Streitigkeiten enden mit Wurf einer Bierflasche. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:10 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung durch den Wurf einer Bierflasche auf einer Privatfeier in Meschede-Klause. Zwei Gäste gerieten zunächst in ein Wortgefecht. In der Folge warf der Beschuldigte einem 21-Jährigen aus Meschede eine Bierflasche in das Gesicht. Der Mescheder wurde leicht verletzt. Der Beschuldigte konnte nicht mehr angetroffen werden. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

