Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl an Neuwagen eines Autohauses in Arnsberg-Niedereimer

Arnsberg (ots)

Scheinwerfer von zehn Autos entwendet.

In der vergangenen Nacht kam es gegen 01:54 Uhr bei einem Autohaus in Niedereimer an der Straße Niedereimerfeld zu mehreren Diebstählen an diversen Neuwagen. Die Autos befanden sich auf der Verkaufsfläche im Außenbereich. Dort beschädigten bislang unbekannte Täter insgesamt zehn Autos und entwendeten jeweils die Frontscheinwerfer. Zum Teil wurden auch die Fensterscheiben eingeschlagen. Ein vermeintliches Tatmittel in Form von zwei angespitzten Holzpfählen wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell