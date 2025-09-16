PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch auf Gelände einer Firma für Fahrzeugteile

Brilon (ots)

Container auf Firmengelände gewaltsam aufgebrochen. Im Zeitraum vom 13.09.2025 um 12:00 Uhr bis zum 15.09.2025 um 06:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Containern auf einem Firmengelände für Fahrzeugteile in der Straße Hinterm Gallberg in Brilon. Der oder die Täter entwendeten mehrere Kältemittelflaschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 12:39

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in der Apothekerstraße

    Arnsberg (ots) - Am 14.09.2025 gegen 19:00 Uhr versuchte ein bis lang unbekannte Täter in einen Reparatur-Shop für Handys in der Apothekerstraße in Neheim mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes einzudringen. Die Scheibe hielt stand, der Täter verursachte aber Sachschaden und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:26

    POL-HSK: Diebstahl an Neuwagen eines Autohauses in Arnsberg-Niedereimer

    Arnsberg (ots) - Scheinwerfer von zehn Autos entwendet. In der vergangenen Nacht kam es gegen 01:54 Uhr bei einem Autohaus in Niedereimer an der Straße Niedereimerfeld zu mehreren Diebstählen an diversen Neuwagen. Die Autos befanden sich auf der Verkaufsfläche im Außenbereich. Dort beschädigten bislang unbekannte Täter insgesamt zehn Autos und entwendeten jeweils ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:18

    POL-HSK: Bilanz zum Kirmesmontag in Hüsten

    Arnsberg (ots) - Die Tierschau und der Krammarkt verliefen störungsfrei. Am Abend musste die Polizei mehrfach einschreiten. Nachdem eine 24-jährige Frau am Montagabend das Kirmesgelände verlassen hatte, ging sie zur Marktstraße, um sich abholen zu lassen. Dort wurde die Frau bewusstlos aufgefunden. Die Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass in ihrem Blut Wirkstoffe festgestellt wurden, wie sie auch in K.O.-Tropfen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren