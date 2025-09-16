Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch auf Gelände einer Firma für Fahrzeugteile

Brilon (ots)

Container auf Firmengelände gewaltsam aufgebrochen. Im Zeitraum vom 13.09.2025 um 12:00 Uhr bis zum 15.09.2025 um 06:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Containern auf einem Firmengelände für Fahrzeugteile in der Straße Hinterm Gallberg in Brilon. Der oder die Täter entwendeten mehrere Kältemittelflaschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

