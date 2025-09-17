Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdacht auf K.O.-Tropfen auf der Kirmes in Hüsten

Arnsberg (ots)

Die Polizei im HSK ermittelt aufgrund des Verdachts, dass am gestrigen Nachmittag um 16:00 Uhr K.O.-Tropfen eingesetzt wurden. Eine 14-jährige Kirmesbesucherin bestellte sich ein Kaltgetränk, welches sie anschließend mittels Schnelltest-Armband auf K.O.-Tropfen überprüfte. Der Test schlug zweimal positiv an. Die 14-jährige aus Arnsberg trank das Getränk nicht und blieb unverletzt. Ihre Eltern wurden unmittelbar über den Vorfall informiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Bislang gibt es keine Täterhinweise. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen. Grundsätzlich gilt: Schnelltests können in entsprechenden Fällen hilfreich sein, bieten jedoch keine abschließend verlässliche Lösung zum offensichtlichen Nachweis von K.O.-Tropfen. Seien Sie vorsichtig - besonders, wenn Ihnen Getränke von Fremden angeboten werden. Verzichten Sie lieber und lassen das eigene Glas nie unbeobachtet. Personen, die den Verdacht haben, dass ihnen bereits K.O.-Tropfen verabreicht wurden, sollten einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen. Erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei.

