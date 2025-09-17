PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdacht auf K.O.-Tropfen auf der Kirmes in Hüsten

Arnsberg (ots)

Die Polizei im HSK ermittelt aufgrund des Verdachts, dass am gestrigen Nachmittag um 16:00 Uhr K.O.-Tropfen eingesetzt wurden. Eine 14-jährige Kirmesbesucherin bestellte sich ein Kaltgetränk, welches sie anschließend mittels Schnelltest-Armband auf K.O.-Tropfen überprüfte. Der Test schlug zweimal positiv an. Die 14-jährige aus Arnsberg trank das Getränk nicht und blieb unverletzt. Ihre Eltern wurden unmittelbar über den Vorfall informiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Bislang gibt es keine Täterhinweise. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen. Grundsätzlich gilt: Schnelltests können in entsprechenden Fällen hilfreich sein, bieten jedoch keine abschließend verlässliche Lösung zum offensichtlichen Nachweis von K.O.-Tropfen. Seien Sie vorsichtig - besonders, wenn Ihnen Getränke von Fremden angeboten werden. Verzichten Sie lieber und lassen das eigene Glas nie unbeobachtet. Personen, die den Verdacht haben, dass ihnen bereits K.O.-Tropfen verabreicht wurden, sollten einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen. Erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 08:27

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof in Meschede

    Meschede (ots) - Am gestrigen Nachmittag um 16:00 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung am Bahnhof in Meschede. Im Rahmen von Streitigkeiten schlug ein 37-jähriger Mann aus Meschede dem Geschädigten -ebenfalls ein 37-jähriger Mann aus Meschede- mit einem Inlineskate in das Gesicht. Dadurch wurde er leicht verletzt. Der Beschuldigte entfernte sich ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:15

    POL-HSK: Einbruch auf Gelände einer Firma für Fahrzeugteile

    Brilon (ots) - Container auf Firmengelände gewaltsam aufgebrochen. Im Zeitraum vom 13.09.2025 um 12:00 Uhr bis zum 15.09.2025 um 06:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Containern auf einem Firmengelände für Fahrzeugteile in der Straße Hinterm Gallberg in Brilon. Der oder die Täter entwendeten mehrere Kältemittelflaschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 12:39

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in der Apothekerstraße

    Arnsberg (ots) - Am 14.09.2025 gegen 19:00 Uhr versuchte ein bis lang unbekannte Täter in einen Reparatur-Shop für Handys in der Apothekerstraße in Neheim mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes einzudringen. Die Scheibe hielt stand, der Täter verursachte aber Sachschaden und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren