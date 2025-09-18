Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frontalzusammenstoß zwischen Arnsberg und Wennigloh

Arnsberg (ots)

Zwei Autofahrer schwer verletzt.

Am gestrigen Morgen gegen 07:52 Uhr befuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Neuenrade die L735 aus Wennigloh kommend in Richtung Arnsberg. Vor ihm befanden sich ein Auto und ein Lkw. Er beabsichtigte, diese zu überholen. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einer entgegenkommenden 58-jährigen Skoda-Fahrerin aus Arnsberg. Beide wurden schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L735 zwischen dem Abzweig K2 und der Straße Unterm Römberge gesperrt.

