PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frontalzusammenstoß zwischen Arnsberg und Wennigloh

Arnsberg (ots)

Zwei Autofahrer schwer verletzt.

Am gestrigen Morgen gegen 07:52 Uhr befuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Neuenrade die L735 aus Wennigloh kommend in Richtung Arnsberg. Vor ihm befanden sich ein Auto und ein Lkw. Er beabsichtigte, diese zu überholen. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einer entgegenkommenden 58-jährigen Skoda-Fahrerin aus Arnsberg. Beide wurden schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L735 zwischen dem Abzweig K2 und der Straße Unterm Römberge gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 07:54

    POL-HSK: Verfolgungsfahrt

    Arnsberg (ots) - Unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln vor Polizei geflüchtet. Am gestrigen Vormittag kam es gegen 09:28 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einer 29-jährigen Skoda-Fahrerin aus Marburg. Die eingesetzten Beamten sichteten die Beschuldigte mit ihrem Skoda zunächst im Bereich der L745/ Werler Straße in Neheim. Sie setzte ihre Fahrt fort und befuhr an der Anschlussstelle Neheim die A445 in Fahrtrichtung Hamm. Der ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:20

    POL-HSK: Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall gesucht

    Meschede (ots) - Am Montag, den 15.09.2025 um 11:30 Uhr kam es auf einem Baumarkt-Parkplatz an der Straße Im Schlahbruch in Meschede zu einem Verkehrsunfall. Dort kollidierte ein 69-jähriger Mann aus Meschede aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Auto, welches sich in einer Parklücke neben ihm befand. Bei dem Auto des 69-Jährigen handelt es sich um einen schwarzen Audi A1. Er bemerkte die Schäden erst zu Hause. ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 08:33

    POL-HSK: Verdacht auf K.O.-Tropfen auf der Kirmes in Hüsten

    Arnsberg (ots) - Die Polizei im HSK ermittelt aufgrund des Verdachts, dass am gestrigen Nachmittag um 16:00 Uhr K.O.-Tropfen eingesetzt wurden. Eine 14-jährige Kirmesbesucherin bestellte sich ein Kaltgetränk, welches sie anschließend mittels Schnelltest-Armband auf K.O.-Tropfen überprüfte. Der Test schlug zweimal positiv an. Die 14-jährige aus Arnsberg trank das Getränk nicht und blieb unverletzt. Ihre Eltern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren