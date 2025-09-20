Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Schwerstverletzte nach Verkehrsunfall auf B7 - Hubschrauber im Einsatz

Arnsberg (ots)

Drei Schwerstverletzte mit Lebensgefahr war das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der Nacht zum Samstag auf der B7 zwischen Neheim und Voßwinkel. In einer langgezogenen Kurve war ein in Richtung Voßwinkel fahrender PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein 22jähriger Insasse aus Arnsberg konnte durch die eintreffenden Polizeibeamten aus dem Fahrzeug geborgen werden. Zwei 24jährige aus Arnsberg wurden durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Die Verletzten wurden unter anderem durch zwei Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei. Während der Unfallaufnahme war die B7 in beide Richtungen voll gesperrt. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.<ck>

